Israël cible des dirigeants du Hamas au Qatar

Israël a déclaré mardi avoir lancé une attaque contre les dirigeants du Hamas au Qatar, étendant encore ses opérations militaires au Moyen-Orient pour inclure cet État arabe du Golfe où se situe de longue date la base politique du groupe islamiste palestinien.

Des responsables israéliens ont déclaré à Reuters que cette frappe visait les principaux dirigeants du Hamas, notamment Khalil al-Hayya, son chef en exil à Gaza et principal négociateur.

Deux sources du Hamas ont déclaré à Reuters que les responsables du Hamas participant aux négociations de cessez-le-feu avaient survécu à l'attaque.

Le Qatar, assurant le rôle de médiateur aux côtés de l'Égypte dans les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza, a condamné cette attaque. L'État arabe du Golfe a qualifié l'action de "lâche" et de violation flagrante du droit international.

L'attaque a aussi été condamnée par la Turquie, les Emirats arabes unis et le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

Plusieurs explosions ont été entendues mardi dans la capitale qatarie Doha, selon des journalistes de Reuters.

De la fumée s'élevait au-dessus d'une station-essence qui se trouve à proximité d'un complexe résidentiel gardé 24 heures sur 24 par la garde émiratie du Qatar depuis le début du conflit dans la bande de Gaza.

Une heure après l'attaque, des ambulances et une quinzaine de véhicules de police et du gouvernement banalisés encerclaient les rues autour du lieu de l'explosion.

