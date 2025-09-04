iSpecimen monte en flèche alors que les entreprises de crypto-monnaies s'apprêtent à discuter d'une trésorerie de 200 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions d'iSpecimen ISPC.O , une place de marché en ligne pour les échantillons biologiques humains, ont bondi de 52,3 % à 1,02 $ dans les échanges prolongés

** ISPC dit qu'il a été approché par plusieurs sociétés de crypto-monnaie pour des discussions sur une trésorerie de 200 millions de dollars

** La société avait précédemment annoncé qu'elle chercherait à constituer une trésorerie de 200 millions de dollars pour accumuler des jetons crypto solana

** À la dernière clôture, les actions d'ISPC ont baissé de 74,8 % depuis le début de l'année