iSpecimen monte en flèche alors que les entreprises de crypto-monnaies s'apprêtent à discuter d'une trésorerie de 200 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 septembre - ** Les actions d'iSpecimen ISPC.O , une place de marché en ligne pour les échantillons biologiques humains, ont bondi de 52,3 % à 1,02 $ dans les échanges prolongés
** ISPC dit qu'il a été approché par plusieurs sociétés de crypto-monnaie pour des discussions sur une trésorerie de 200 millions de dollars
** La société avait précédemment annoncé qu'elle chercherait à constituer une trésorerie de 200 millions de dollars pour accumuler des jetons crypto solana
** À la dernière clôture, les actions d'ISPC ont baissé de 74,8 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer