ISPD : Rentabilité négative au S1

Publication des résultats S1 2026

ISPD a dévoilé cette semaine ses résultats pour le compte du premier semestre 2026. Le CA consolidé a progressé de +18% pour atteindre 71,9 M€ au terme du S1. D’autre part, l’EBITDA est resté négatif et s’est établi à -0,2 M€, marquant toutefois une progression de +0,4 M€ vs S1 2025. La société a enregistré un ROC de -1,3 M€ en légère amélioration par rapport au premier semestre 2025 (pour rappel : ROC S1 2025 : -1,5 M€). Enfin, le Rn S1 2026 s’est légèrement dégradé avec une perte de -2,5 M€ sur le semestre (vs -2,1 M€ au terme du S1 2025).

Perspectives

Au niveau des perspectives, ISPD anticipe un retour à la rentabilité au second semestre 2026, après un S1 encore déficitaire malgré l’amélioration de l’EBITDA courant. Cette perspective repose notamment sur la saisonnalité traditionnellement plus favorable de l’activité publicitaire au S2, ainsi que sur la poursuite de la croissance et des efforts de maîtrise des charges opérationnelles. Le groupe devrait également pouvoir s’appuyer sur la dynamique commerciale observée au premier semestre, notamment en Amérique latine et en Europe.

La capacité à améliorer le mix d’activités constituera toutefois un enjeu important, compte tenu de la forte contraction du taux de marge brute au S1. Dans ce contexte, le retour à un EBITDA positif apparaît comme une première étape nécessaire pour amorcer un redressement durable de la rentabilité et, à terme, de la génération de trésorerie.

Dans ce contexte, nous augmentons notre objectif de revenus nets 2026e à 162,1 M€ (vs 153,5 M€ auparavant), traduisant une croissance de +13,0%. Notre cible d’EBITDA est également ajustée à 3,1 M€ contre 3,7 M€ précédemment, matérialisant une marge de 1,9% du CA 2026e.

Recommandation

Suite à cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat mais dimininuons notre objectif de cours à 2,5€ (vs 3,2€) sur le titre, laissant un potentiel de hausse de +76,7%.