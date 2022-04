ISPD publie des résultats 2021 en forte progression





EBE en hausse de 50% à 6,3 M€

Résultat d’exploitation +155% à 5,1 M€

Trésorerie nette de 10,5 M€ (hors IFRS 16)

Madrid, 28 avril 2022 – 8h00 - ISPD (ISIN ES0109429037), groupe international de marketing cognitif, présente aujourd’hui ses résultats annuels pour l’exercice 2021, clos au 31 décembre 2021, consolidés et pro forma.

« De nouvelles opportunités sont apparues en 2021 qui ont permis à ISPD Network de se redresser fortement au second semestre et d’afficher sur l’ensemble de l’année de très bons résultats. » déclare Andrea Monge, CEO d’ISPD. « Grâce à notre solidité financière, à la diversité de nos produits, aux investissements réalisés au cours des exercices précédents et aux processus d'intégration menés, nous envisageons de renforcer notre leadership et de continuer à gagner des parts de marché.»