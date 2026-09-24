ISPD : Point sur le contrat d’Anagram avec Pepsico

Madrid, 24 septembre 2026 – 17h40 - ISPD (ISIN ES0109429037), groupe international spécialisé dans les services de communication et de marketing, indique que, suite aux informations récemment parues dans la presse, l’attribution directe par PepsiCo de son budget média mondial affecte le contrat entre PepsiCo et Anagram Mexico, la filiale mexicaine d’ISPD spécialement dédiée à PepsiCo depuis 2010.



Selon les estimations actuelles, le chiffre d'affaires généré par Anagram pour 2026 représente 31,5 % du chiffre d'affaires consolidé total d'ISPD et 8 % de la marge brute. Ces chiffres sont des estimations pour 2026. Il n'est pas possible d'évaluer l'impact sur 2027 avant la fin des négociations qu'ISPD mène actuellement avec PepsiCo.