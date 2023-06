Isatis Capital fait confiance à Sequoia et Big Youth



Isatis Capital a choisi Sequoia, l’agence de l’activation corporate de Makheia (Netmedia Group), pour la conception et la déclinaison de l’ensemble de ses supports de communication corporate et la création de son branding sur les réseaux sociaux.



Cette nouvelle collaboration fait suite à la refonte de l’identité de l’écosystème digital par Big Youth, l’agence digitale et e-commerce du Groupe, dont la première application a été le site d’Isatis Capital - https://isatis-capital.fr/