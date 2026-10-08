Isaias se transforme en premier ouragan de l'Atlantique de 2026

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(Ajout de détails et de contexte, modification de la date)

L’ouragan Isaias est devenu le premier ouragan de la saison 2026 dans l’Atlantique, provoquant l’arrêt de la production et des évacuations dans les installations énergétiques du golfe du Mexique aux États-Unis.

Isaias se trouvait à environ 445 miles (715 km) au sud-sud-ouest de l'embouchure du Mississippi, avec des vents maximaux soutenus de 75 mph (120 km/h), a indiqué jeudi le Centre national des ouragans (NHC) des États-Unis.

Le NHC a indiqué qu’un renforcement supplémentaire était prévu et qu’Isaias devrait rester un ouragan puissant à l’approche de la côte nord du golfe du Mexique vendredi soir.

L’ouragan devrait traverser des zones où la production offshore de pétrole et de gaz est importante , ainsi que des installations de raffinage à terre, ce qui pourrait exercer une pression sur les stocks et sur les prix déjà élevés à la pompe.

Le puissant phénomène climatique El Niño a limité la formation d’ouragans dans l’Atlantique cette année en créant des conditions de vent défavorables qui empêchent les tempêtes de se renforcer.

Des entreprises énergétiques américaines telles que Shell

SHEL.L et Chevron CVX.N ont déclaré qu’elles réduisaient leurs opérations offshore sur leurs plateformes du golfe du Mexique.

Selon la Marine Minerals Administration, les producteurs de pétrole et de gaz américains du golfe du Mexique avaient, mercredi, interrompu environ 25,08% de leur production actuelle de pétrole et 16,37% de leur production actuelle de gaz naturel.