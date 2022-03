Isabelle Bourcier a quitté BNP Paribas AM

(NEWSManagers.com) - Isabelle Bourcier a quitté son poste de responsable de la gestion indicielle et quantitative au sein du pôle multi-actifs, quantitatif et solutions (MAQS) de BNP Paribas Asset Management. Poste qu’elle occupait depuis quatre ans et demi. Son départ, révélé par le média britannique ETF Stream, a été confirmé à l’Agefi par BNP Paribas AM. Denis Panel, responsable de l’unité MAQS, assurera les responsabilités d’Isabelle Bourcier en attendant le remplacement de l’intéressée.

A son arrivée chez BNP Paribas en 2016, elle avait dirigé Theam, l’activité ETF et fonds indiciels de la firme. Auparavant, elle avait exercé les fonctions de directrice du développement d’Ossiam (groupe Natixis) entre 2011 et 2015 et de responsable mondiale de l’activité ETF de Lyxor Asset Management, racheté fin décembre 2021 par Amundi à la Société Générale, entre 2000 et 2010. Elle avait occupé plusieurs fonctions au sein de la Société Générale dont celles de responsable des warrants taux, change et matières premières et responsable mondiale des produits cotés.