Iron Mountain grimpe après que Jefferies l'a placé en position "achat"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Les actions d'Iron Mountain IRM.N ont augmenté de 3,8 % à 103,70 $, un plus haut de près de 3 mois, après que Jefferies ait initié une couverture à "acheter", en disant que sa transformation stratégique n'est pas pleinement appréciée

** Les actions de la FPI surperforment l'indice S&P Real Estate .SPLRCR , qui est pratiquement stable sur la séance

** Jefferies attribue un PT de 120 $, ce qui implique une hausse de 20 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'entreprise, connue pour ses activités de stockage de documents, s'est réinventée en se transformant en un leader diversifié de la gestion de l'information et de l'infrastructure technologique, a écrit Jonathan Petersen, analyste chez Jefferies, dans une note

** Les activités de croissance devraient générer une croissance de plus de 10 % des fonds d'exploitation ajustés jusqu'en 2029 grâce à des vents favorables séculaires provenant de l'intelligence artificielle et de l'investissement dans l'infrastructure numérique, a déclaré Petersen

** Les prévisions concernant les centres de données sont prudentes, a déclaré Petersen, ajoutant qu'il pense que les investisseurs "sous-estiment le potentiel de hausse provenant de la location incrémentielle et des nouveaux démarrages"

** Actuellement, sur 12 analystes couvrant IRM, la répartition des recommandations est de 10 "achat fort" ou "achat", 1 "maintien" et 1 "vente"; le PT médian est de 122 $, selon les données de LSEG

** En incluant le mouvement de lundi, les actions IRM ont baissé de ~1% depuis le début de l'année, contre une progression de 2% pour SPLRCR