Iroko : les fondateurs et les dirigeants rachètent la participation d’Eurazeo

(AOF) - Les fondateurs et dirigeants d’Iroko ont racheté la participation de 16% d’Eurazeo au capital de l’entreprise. Cette opération a été réalisée sur la base d'une valorisation totale de la société de gestion spécialisée dans l'épargne immobilière supérieure à 47 millions d’euros. Iroko explique que ses fondateurs et dirigeants " ont souhaité saisir l'opportunité de réaffirmer leur indépendance ".

" En alignant gouvernance et stratégie capitalistique, ces derniers réaffirment non seulement leur confiance dans le potentiel de croissance de la société de gestion, mais surtout leurs ambitions de développement sur le très long terme pour l'entreprise ", précise la société.

En 2020, la société de gestion spécialisée dans l'épargne immobilière avait levé 3 millions d'euros auprès d'Eurazeo via Idinvest Partners, HEC Ventures et de son actionnaire historique, LO Capital.

Disposant désormais de plus d'1 milliard d'euros sous gestion, Iroko déploie les capitaux confiés dans six pays d'Europe (France, Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Espagne et Irlande). La société de gestion souhaite bâtir un champion européen de l'épargne immobilière.

Dans un futur proche et après l'ouverture d'Iroko Iberia, sa première implantation à l'international, Iroko affiche pour ambition de créer un ancrage local dans ses principaux marchés d'investissement, " lui permettant ainsi une gestion minutieuse et performante de ses actifs tout en améliorant son sourcing ".