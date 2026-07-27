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Irish Funds va changer de directeur général
information fournie par Agefi Asset Management 27/07/2026 à 08:00
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Pat Lardner ne sera bientôt plus le directeur général de Irish Funds, l’association irlandaise du secteur des fonds d’investissement. Arrivé à ce poste en 2012, il va quitter ses fonctions à la fin de l’année 2026. Dans un communiqué, le conseil d’administration de l’organisation a annoncé que le processus de nomination de son successeur est en cours. En attendant, Pat Lardner va assurer la transition jusqu’à son départ.

Andrea Kelly, présidente de l’association irlandaise, assure que Pat Lardner «a joué un rôle déterminant dans le renforcement d’Irish Funds et a contribué à accroître la visibilité et l’influence du secteur irlandais des fonds et de la gestion d’actifs, tant au niveau national qu’international».

Au 31 décembre 2025, l’Irish Funds recensait 9.302 fonds domiciliés en Irlande, qui géraient 5.516 milliards d’euros d’actifs. Avec des données en forte progression chaque année, l’Irlande s’est durablement installée comme le troisième domicile de fonds d’investissement le plus important au monde , en termes d’encours gérés, d’après l’association européenne des gestionnaires d’actifs (Efama).

Bastien Boname

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