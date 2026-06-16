iRhythm fait état d'un incident informatique, affirmant qu'il n'y a aucune incidence sur les systèmes des appareils ni sur la sécurité des patients

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

iRhythm Holdings IRTC.O a signalé lundi avoir constaté, la semaine dernière, des activités non autorisées concernant des données stockées sur certaines applications tierces, mais a précisé que cette cyberattaque n'avait eu aucune incidence sur ses produits, la sécurité des patients ou les systèmes de dispositifs médicaux.

Voici quelques détails tirés du communiqué de la société:

* La société de technologie médicale a déclaré avoir identifié une activité non autorisée le 8 juin et avoir lancé une enquête avec des experts externes en cybersécurité.

* La société a ajouté que le 9 juin, elle avait reçu une demande de paiement de la part d'un "acteur malveillant" affirmant avoir obtenu des données exclusives, des informations de santé protégées des patients et d'autres informations personnelles.

* iRhythm a jugé l'incident significatif le 10 juin en raison du volume de données potentiellement affectées.

* D'après les enquêtes en cours, l'incident n'a aucune incidence sur les opérations de fabrication et de distribution, les systèmes de reporting financier ou la capacité de la société à répondre aux besoins des patients, a déclaré iRhythm.

* Les données concernées ont été obtenues par le biais d'attaques d'ingénierie sociale et proviennent de certaines applications métier hébergées par des tiers, a-t-elle ajouté.

* iRhythm a déclaré que l'incident n'impliquait pas ses systèmes cliniques ou de dispositifs médicaux ni ses connexions clients, et qu'elle ne stocke pas d'informations relatives aux comptes financiers individuels ou aux cartes de paiement.

* La société n'a pas identifié de preuve d'un accès non autorisé en cours à ses systèmes et continue d'enquêter sur la nature et l'ampleur de l'incident ainsi que sur les personnes concernées, a-t-elle ajouté.

* Cet incident ne devrait pas avoir d'incidence significative sur sa situation financière ou ses résultats, et une assurance cybersécurité pourrait couvrir certaines pertes, a déclaré la société.