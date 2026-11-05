IREN dépasse les attentes grâce à la forte croissance de son cloud dédié à l'IA

IREN a publié un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions au premier trimestre de son exercice fiscal, soutenu par l'expansion rapide de ses infrastructures de calcul dédiées à l'intelligence artificielle. Le groupe a réalisé 228 millions de dollars de revenus sur les trois mois clos le 30 septembre, contre 221,28 millions attendus par les analystes. Son activité cloud dédiée à l'IA a presque triplé d'un trimestre sur l'autre, entraînant une hausse de plus de 5% de l'action dans les échanges après la clôture de Wall Street.

Le chiffre d'affaires du cloud dédié à l'intelligence artificielle a atteint 200 millions de dollars, contre 71 millions au trimestre précédent, confirmant l'accélération commerciale du groupe. IREN appartient à la catégorie des "neoclouds", ces fournisseurs spécialisés qui développent des centres de données équipés de puissantes infrastructures informatiques destinées aux entreprises d'IA. Le groupe a confirmé que les capacités nécessaires pour atteindre un objectif de revenus annualisés supérieur à 4 milliards de dollars étaient désormais intégralement contractualisées et financées. Leur mise en service est toutefois attendue d'ici fin janvier, contre une échéance initialement prévue avant la fin de l'année.

IREN a précisé que ses actifs et ses revenus reposaient notamment sur des contrats conclus avec Nvidia, Microsoft et 13 autres clients. Environ deux tiers de ses revenus futurs contractualisés sont associés à des contreparties disposant d'une notation de crédit de qualité investissement, ce qui renforce la visibilité financière de son développement. Cette sécurisation commerciale constitue un élément important pour une activité nécessitant des dépenses initiales considérables en équipements et infrastructures. Si la demande en capacités de calcul reste soutenue, la réalisation des ambitions financières d'IREN dépendra désormais du respect du calendrier de déploiement et de la mise en exploitation effective de ses nouvelles installations.