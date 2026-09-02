Iran, pétrole et taux... triple peine pour les marchés

Le début de mois est maussade sur les places boursières européennes, prises en étau entre des prix du pétrole qui grimpent encore à la suite de nouvelles frappes sur l'Iran et un marché obligataire qui se tend et dont les rendements attirent de plus en plus d'investisseurs, au détriment du marché actions.

Après deux séances de repli (-0,79% lundi puis -0,39% hier), le CAC 40 est à nouveau en rouge ce matin, cédant 0,3%, autour de 8 277 points. L'indice parisien est notamment plombé par le secteur automobile (-1,7% pour Renault, -1,6% pour Stellantis, -1,5% pour Michelin), dans un contexte de nouvelle hausse des prix des carburants, après l'annonce de nouvelles frappes américaines sur la République islamique.

Comme souvent, Donald Trump n'a pas tardé à rouler des mécaniques, assurant qu'en cas de réponse iranienne, il ne resterait "que très peu de choses" de la République islamique. Pas de quoi impressionner les Gardiens de la Révolution qui ont aussitôt riposté par des tirs de missiles et de drones visant des cibles américaines et alliées en Jordanie, à Bahreïn et au Koweït.

Dans ces conditions, le Brent s'approche de 94 USD le baril, tandis que le WTI a atteint 91,5 USD.

"A l'approche de la saison hivernale, la nouvelle escalade des tensions impliquant l'Iran ajoute une prime de risque géopolitique supplémentaire à des prix mondiaux du pétrole déjà élevés", analyse Frédéric Lorec, spécialiste des hydrocarbures chez AlphaValue.

Le courtier envisage déjà un possible relèvement de ses hypothèses de prix pour 2026 (actuellement fixées à 87 USD le baril pour le Brent et à 55 EUR/MWh pour le gaz européen) si les perturbations actuelles venaient à perdurer.

Face à cette situation, Trump aimerait que les raffineurs américains agissent, car le prix du gallon de diesel menace sa position en vue des élections de mi-mandat. Toutefois, "Il est évident que des groupes comme Valero ne se laisseront pas contraindre à sacrifier leurs bénéfices alors qu'une telle opportunité ne se présente qu'une fois tous les vingt ans", rappelle Pierre-Yves Gauthier (AlphaValue).

Paris ne fait pas exception : Londres (-0,3%) et Francfort (-0,4%) pâtissent aussi de cette situation, comme l'ensemble des valeurs du secteur automobile européen qui reculent toutes, globalement, de 1% à 3%.

Le rendement de l'OAT atteint un niveau inexploré depuis 2011

Les marchés actions sont aussi pénalisés par l'envolée des rendements obligataires, avec une OAT à 10 ans qui atteint 4,24%, un sommet inexploré depuis 2011 et la crise de la dette souveraine. De son côté, le rendement du Bund allemand de même échéance atteint 3,36%, tandis que les Treasuries américains sont à 4,78%.

Le compartiment obligataire a été soutenu par le discours de Kevin Warsh, le président de la Fed, lors du sommet de Jackson Hole. Les marchés estiment désormais à 68% la probabilité que la Banque centrale relève ses taux le 16 septembre.

Du côté de la BCE, les investisseurs anticipent un resserrement de 25 pb en septembre. "La véritable question est de savoir s'il s'agira là de l'ajustement définitif", souffle-t-on chez Muzinich & Co.

Les valeurs en mouvement

Dans l'actualité des marchés, Drone Volt ( 23%) renforce son partenariat avec la société belge Sol.One autour du développement du système Saboteur UAV et prévoit des prises de participation croisées. Le titre avance de plus de 15% à Paris.

Par ailleurs, Engie (-0,4%) va faire son entrée dans le Stoxx 50, une belle consécration pour l'énergéticien français, dont la capitalisation frôle 60 milliards d'euros.

Ailleurs en Europe, Ryanair ( 1,7%) annonce avoir transporté 22,2 millions de passagers au cours du mois d'août, un chiffre en hausse de 6% par rapport à août 2025, avec un taux de remplissage stable de 96%.

Hugo Boss ( 0,4%) a annoncé mercredi que son directoire avait décidé de mettre un terme au programme de rachat d'actions qui avait débuté la semaine passée et qui devait initialement se poursuivre jusqu'au 8 septembre.

Shell Oil Products US a signé un accord visant à faire passer sa participation dans Tri Star Energy, LLC de 33 à 100%.

Enfin, Nestlé (-0,8%) fait part d'un accord pour céder son activité de vitamines, minéraux et compléments (VMS) grand public à Yellow Wood Partners pour 1 milliard de dollars (0,8 milliard de francs suisses). La transaction est soumise aux approbations réglementaires applicables et devrait être finalisée d'ici la fin du premier semestre 2027.