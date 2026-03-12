Iran-Mojtaba Khamenei, dans son premier message, appelle à poursuivre le blocage d'Ormuz

(Actualisé avec nouvelles citations et contexte)

Le détroit d'Ormuz doit rester fermé pour faire pression sur les Etats-Unis et Israël, a déclaré Mojtaba Khamenei dans son premier message en tant que nouveau guide suprême de la révolution islamiqueen Iran, diffusé jeudi, au treizième jour de la guerre au Moyen-Orient.

Selon ce message, lu à la télévision d'Etat alors qu'il n'apparaissait pas lui-même à l'écran et n'a pas été vu en public depuis son élection dimanche, Mojtaba Khamenei a déclaré : "Le blocage du détroit d'Ormuz doit certainement continuer à être utilisé comme levier contre l'ennemi."

L'Iran a décrété la fermeture du détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième du commerce mondial du pétrole, et menacé d'attaquer les navires tentant de l'emprunter en représailles à l'offensive militaire lancée à son encontre par Israël et les Etats-Unis.

Mojtaba Khamenei a aussi déclaré, selon le communiqué lu à la télévision, que l'Iran vengerait le sang de ses "martyrs" et continuerait à attaquer des bases militaires américaines au Moyen-Orient.

"Lors de la récente agression, certaines bases militaires ont été utilisées, et naturellement, comme nous l'avions clairement averti, sans attaquer ces pays, nous avons uniquement ciblé ces mêmes bases. Dorénavant, nous continuerons inévitablement dans ce sens", a-t-il dit, selon ses propos relayés par la version francophone de l'agence de presse de la République islamique (IRNA).

"Ces pays [accueillant des bases américaines, NDLR] doivent clarifier leur position concernant les agresseurs de notre chère patrie et les meurtriers de notre peuple. Je (leur) conseille de fermer ces bases dès que possible, car ils doivent avoir compris maintenant que la prétendue volonté des États-Unis d'établir sécurité et paix n'était qu'un mensonge."

Mojtaba Khamenei a succédé à son père Ali Khamenei, tué au premier jour des bombardements d'Israël et des Etats-Unis sur l'Iran le 28 février. Le nouveau guide suprême a été légèrement blessé mais continue d'exercer ses fonctions, a déclaré mercredi un responsable iranien à Reuters, tandis que la télévision d'Etat l'a qualifié de blessé de guerre.

Le responsable iranien n'a pas précisé quand Mojtaba Khamenei a été blessé. Selon des rumeurs persistantes, il aurait été touché par les frappes israélo-américaines.

Alors que la télévision d'Etat avait auparavant également fait état de la mort de sa mère, les médias officiels sont revenus sur ces informations jeudi en assurant que celle-ci était bien vivante.

