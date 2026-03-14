Iran-Les USA frappent l'île de Kharg, dit Trump

Les Etats-Unis ont mené des frappes contre "chaque cible militaire" de l'île de Kharg, principale plateforme d'exportation pétrolière de l'Iran, a dit vendredi le président américain Donald Trump.

"Par décence, j'ai décidé de ne pas effacer de l'île les infrastructures pétrolières", a écrit Donald Trump sur son réseau, Truth social.

"Toutefois, si l'Iran ou quelqu'un d'autre fait quoi que ce soit pour interférer avec le passage libre et sûr des navires dans le détroit d'Ormouz, je réévaluerai immédiatement cette décision."

(Ismail Shakil et Jasper Ward; version française Camille Raynaud)