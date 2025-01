Irak: TotalEnergies s'attaque au très polluant gaz de torchage

( AFP / LOU BENOIST )

TotalEnergies lance vendredi la construction de sa première usine de traitement du gaz torché en Irak, qui doit permettre de réduire cette pratique polluante et d'améliorer l'approvisionnement en électricité dans le pays en proie à des coupures chroniques, a annoncé le groupe.

Baptisé ArtawiGas25, ce projet représentant un investissement d'environ 250 millions de dollars permettra d'utiliser "50 millions de pieds cubes par jour (Mpc/j) de gaz", qui était précédemment torché sur le champ pétrolier de Ratawi, pour produire de l'électricité, a annoncé le groupe dans un communiqué.

Très présente en Irak, la pratique du torchage, source de rejets polluants dans l'atmosphère, consiste à brûler dans des cheminées l'excédent de gaz associé à l'extraction du pétrole.

Au lieu d'être brûlé dans les airs, le gaz sera traité puis injecté dans le réseau pour alimenter des centrales couvrant "la consommation d'environ 200.000 foyers de la région de Bassorah", indique le groupe pétro-gazier, qui a entamé il y a quelques années son virage vers l'électricité.

Ce chantier s'inscrit dans le méga-projet GGIP (Gas Growth Integrated Project), qui combine hydrocarbures et électricité, et dont le groupe TotalEnergies est opérateur (45%) au côté de ses partenaires Basra Oil Company (30%) et QatarEnergy (25%) pour un montant d'investissements d'environ 10 milliards de dollars.

Il comprend une importante usine de traitement de gaz d'une capacité de 300 Mpc/j qui permettra de récupérer le gaz torché sur trois champs pétroliers et de fournir du gaz à des centrales (1,5 GW de capacité) "afin d'améliorer l'approvisionnement en électricité" du pays, riche en pétrole mais confronté à des coupures de courant fréquentes.

Sans attendre le démarrage de cette usine principale prévue fin 2027, "le projet ArtawiGas25 permettra de réduire de façon significative le torchage de gaz sur le champ de Ratawi, dès la fin de l'année 2025", souligne le groupe.

Le gouvernement de Mohamed Chia Al-Soudani a fait de la lutte contre le torchage une de ses priorités. En décembre, ses services s'engageaient à exploiter 80% de ce gaz brûlé d'ici fin 2025 et à éliminer totalement la pratique d'ici fin 2027.

Annoncé en 2021 et finalisé en avril 2023, au terme de négociations longues et tendues, le projet GGIP comprendra également une centrale solaire, un projet pour augmenter la production pétrolière et une usine de traitement d'eau de mer pour maintenir la pression des champs pétroliers.