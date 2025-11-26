Irak-L'exploitation d'un important gisement de gaz suspendue après une attaque de drone

Une attaque de drone a entraîné la suspension des opérations sur le champ gazier de Khor Mor, l'un des plus grands champs gaziers du Kurdistan irakien, ont déclaré mercredi les ingénieurs du champ.

Toutes les livraisons de gaz aux centrales électriques de la région ont été interrompues à la suite de l'attaque, ont indiqué les ministères des Ressources naturelles et de l'Électricité dans un communiqué commun.

L'attaque, qui a touché des réservoirs de stockage, a déclenché un incendie et blessé des employés, ont indiqué des sources de sécurité.

"Un drone a frappé une installation clé de stockage de gaz sur le terrain, causant d'importants dégâts, et un incendie est toujours en cours", a déclaré un employé à Reuters depuis le lieu où le personnel s'était mis à l'abri par crainte d'autres attaques.

Une vidéo postée par la chaîne kurde Rudaw sur le réseau social X montre de la fumée s'échappant du site après l'attaque.

Des équipes des deux ministères et de la société Dana Gas des Émirats arabes unis, l'un des exploitants du gisement, sont actuellement sur place pour enquêter sur l'incident, ont-ils déclaré dans le communiqué commun.

L'identité des auteurs de l'attaque n'a pas été précisée dans l'immédiat.

Un drone avait déjà tenté de lancer une attaque contre le champ de gaz dimanche dernier en fin de journée et les forces avaient ouvert le feu pour l'empêcher d'atteindre la zone.

(Reportage Ahmed Rashdeed et Muayad Suadi, rédigé par Jaidaa Taha et Yomna Ehab ; version française Kate Entringer)