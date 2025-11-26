 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 559,07
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Irak-L'exploitation d'un important gisement de gaz suspendue après une attaque de drone
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 22:50

Une attaque de drone a entraîné la suspension des opérations sur le champ gazier de Khor Mor, l'un des plus grands champs gaziers du Kurdistan irakien, ont déclaré mercredi les ingénieurs du champ.

Toutes les livraisons de gaz aux centrales électriques de la région ont été interrompues à la suite de l'attaque, ont indiqué les ministères des Ressources naturelles et de l'Électricité dans un communiqué commun.

L'attaque, qui a touché des réservoirs de stockage, a déclenché un incendie et blessé des employés, ont indiqué des sources de sécurité.

"Un drone a frappé une installation clé de stockage de gaz sur le terrain, causant d'importants dégâts, et un incendie est toujours en cours", a déclaré un employé à Reuters depuis le lieu où le personnel s'était mis à l'abri par crainte d'autres attaques.

Une vidéo postée par la chaîne kurde Rudaw sur le réseau social X montre de la fumée s'échappant du site après l'attaque.

Des équipes des deux ministères et de la société Dana Gas des Émirats arabes unis, l'un des exploitants du gisement, sont actuellement sur place pour enquêter sur l'incident, ont-ils déclaré dans le communiqué commun.

L'identité des auteurs de l'attaque n'a pas été précisée dans l'immédiat.

Un drone avait déjà tenté de lancer une attaque contre le champ de gaz dimanche dernier en fin de journée et les forces avaient ouvert le feu pour l'empêcher d'atteindre la zone.

(Reportage Ahmed Rashdeed et Muayad Suadi, rédigé par Jaidaa Taha et Yomna Ehab ; version française Kate Entringer)

Valeurs associées

Gaz naturel
4,42 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
63,04 USD Ice Europ +0,64%
Pétrole WTI
58,56 USD Ice Europ +0,77%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank