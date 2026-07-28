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IQVIA revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à la demande en matière de recherche clinique
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 14:42
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

IQVIA Holdings IQV.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfice annuel après avoir publié des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes, portés par une forte demande pour ses services de données et d'analyse dans le domaine de la santé, ce qui a fait bondir son cours de 11 % avant l'ouverture de la Bourse.

Voici les détails:

* IQVIA et d’autres prestataires de recherche sous contrat ont bénéficié d’une amélioration de la demande, à mesure que les financements dans le secteur des biotechnologies se redressent et que les laboratoires pharmaceutiques recourent davantage à l’externalisation des activités de développement clinique, d’analyse de données et de tests de sécurité.

* Le directeur général Ari Bousbib a déclaré que les indicateurs favorables dans l’ensemble des segments laissaient entrevoir "une dynamique soutenue pour le reste de l’année et jusqu’en 2027".

* "Dans un contexte marqué par un regain de confiance des CRO (et des attentes plus élevées), les résultats d’IQVIA se sont révélés meilleurs sur tous les plans", ont déclaré les analystes de Leerink Partners.

* La société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026, les portant de 17,15 à 17,35 milliards de dollars précédemment à une fourchette comprise entre 17,28 et 17,48 milliards de dollars.

* IQVIA table désormais sur un bénéfice ajusté par action compris entre 12,80 et 13,00 dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 12,65 à 12,95 dollars par action.

* Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 8,7 % pour atteindre 4,37 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 4,30 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action ajusté de 3,15 dollars a dépassé les prévisions de 3,03 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d’affaires de la division Research & Development Solutions, le plus important segment d’IQVIA, a progressé de 8,8 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 2,58 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 2,50 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires de la division Commercial Solutions a augmenté de 8,6 % pour s’établir à 1,79 milliard de dollars.

* Le segment "Research & Development Solutions" a enregistré 3,15 milliards de dollars de nouvelles commandes nettes, soit une hausse de 19 % par rapport à l’année précédente, ce qui s’est traduit par un ratio commandes/facturation de 1,22. Cet indicateur compare la valeur des nouvelles commandes au chiffre d’affaires comptabilisé.

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