IQVIA prévoit un bénéfice annuel faible en raison de charges d'intérêts plus élevées
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 14:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de données de santé et de recherche clinique IQVIA Holdings IQV.N a prévu jeudi un bénéfice annuel inférieur aux attentes de Wall Street, plombé par des coûts d'intérêts plus élevés, même si les bons résultats du quatrième trimestre soulignent l'amélioration de la demande de la part des clients pharmaceutiques.

Les résultats s'inscrivent dans le cadre des défis persistants auxquels sont confrontées les sociétés de recherche et d'analyse sous contrat, alors que le financement prudent des biotechnologies et les cycles de décision plus longs se poursuivent sur certains marchés.

La société prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 12,55 et 12,85 dollars par action, ce qui est loin de l'estimation moyenne des analystes, qui est de 12,95 dollars par action, selon les données de LSEG.

Les prévisions comprennent une augmentation de près de 80 millions de dollars des charges d'intérêts liées aux activités de financement réalisées en 2025 et au refinancement prévu en 2026, a déclaré la société.

La semaine dernière, Thermo Fisher Scientific TMO.N , un homologue du secteur, a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations , citant la faiblesse persistante de la demande des clients des secteurs biotechnologique et pharmaceutique.

"Compte tenu des inquiétudes de cette semaine concernant l'IA et son impact sur le développement de médicaments et les services professionnels, les investisseurs s'attacheront à mieux comprendre l'impact (le cas échéant) sur IQV ainsi que la manière dont la société utilise ces outils pour gagner des parts et exécuter pour les clients", a déclaré Elizabeth Anderson, analyste d'Evercore ISI.

IQVIA prévoit également un chiffre d'affaires de 17,15 à 17,35 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année, contre 17,07 milliards de dollars attendus par les analystes.

Pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre, IQVIA a réalisé un bénéfice ajusté de 3,42 dollars par action sur un chiffre d'affaires de 4,36 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui étaient respectivement de 3,40 dollars par action et de 4,24 milliards de dollars.

L'unité de solutions de recherche et de développement d'IQVIA, qui fournit des services d'essais cliniques, a enregistré des revenus de 2,33 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,29 milliards de dollars.

La société a également annoncé qu'à compter du 1er janvier, elle réorganisait ses secteurs d'activité, en combinant ses activités de vente de contrats avec son unité de technologie et d'analyse dans un nouveau secteur "Solutions commerciales", tout en transférant certaines offres de recherche dans le monde réel dans le secteur de la recherche et du développement.

Valeurs associées

IQVIA HOLDINGS
202,285 USD NYSE -0,67%
THERMO FISHER SC
565,215 USD NYSE -0,75%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

