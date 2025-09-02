IQVIA nomme Michael Fedock au poste de directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

IQVIA Holdings IQV.N a nommé mardi l'initié Michael Fedock au poste de directeur financier, à compter du 28 février 2026, succédant à Ron Bruehlman qui va prendre sa retraite.

Bruehlman est revenu de sa retraite en 2020 pour soutenir IQVIA pendant une période critique, notamment en naviguant dans la pandémie de COVID-19.

"Ron a été la pierre angulaire de la transformation et de la croissance d'IQVIA", a déclaré Ari Bousbib, directeur général d'IQVIA.

Fedock, qui est actuellement vice-président senior de la planification et de l'analyse financière de la société de recherche contractuelle, a rejoint l'entreprise en 2016.

Avant de rejoindre IQVIA, il a occupé divers postes de direction chez ICON plc ICLR.O et dans d'autres organisations du secteur de la santé.

Bruehlman restera un conseiller principal de Bousbib, a déclaré IQVIA.