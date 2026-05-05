IQVIA en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

5 mai - ** L'action IQVIA Holdings IQV.N progresse de 2,4% à 164,85 $

** La société de recherche sous contrat relève ses prévisions de BPA pour 2026, les portant à 12,65-12,95 dollars contre une estimation précédente de 12,55-12,85 dollars

** Les analystes tablaient en moyenne sur un BPA de 12,70 $ pour 2026 – données compilées par LSEG

** IQV annonce un bénéfice ajusté de 2,90 $ par action au premier trimestre, supérieur à l'estimation de 2,82 $ par action

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre, à 4,15 milliards de dollars, a dépassé les estimations de 4,10 milliards de dollars

** "Nous considérons ces résultats comme modérément positifs, le secteur commercial tirant la croissance vers le haut et la révision à la hausse du BPA renforçant la confiance", déclare David Windley, analyste chez Jefferies

** Compte tenu de l'évolution de la séance, IQV affiche une baisse de 27,5% depuis le début de l'année