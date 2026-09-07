IQE renoue avec les bénéfices au premier semestre

Le fabricant britannique de composants pour puces IQE IQE.L a renoué avec le bénéfice opérationnel au premier semestre et a maintenu ses prévisions annuelles lundi, la hausse de la demande liée à l'IA et aux centres de données continuant de soutenir sa croissance.

Après un ralentissement du marché de l'électronique et des perturbations liées aux droits de douane américains, l'entreprise basée au Pays de Galles a bénéficié d'une augmentation des dépenses consacrées aux infrastructures d'IA. Cela a incité IQE à revoir à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en juillet.

IQE fournit des services d'épitaxie pour les plaquettes qui servent ensuite à fabriquer des lasers déployés dans les centres de données, ce qui la place parmi les premiers maillons de la chaîne d'approvisionnement des centres de données dédiés à l'IA.

La société a indiqué que cette dynamique positive s'était poursuivie au second semestre, après des résultats du premier semestre supérieurs à ses attentes.

Son action, cotée sur l'Alternative Investment Market de Londres, affichait en dernière cotation une hausse de 0,6 %. IQE a indiqué qu'elle avait l'intention de demander l'admission de ses actions sur le marché principal de Londres, avec pour objectif de finaliser cette opération au cours du premier semestre 2027.

La demande croissante de phosphure d'indium, un matériau clé utilisé en photonique pour les centres de données d'IA de nouvelle génération, conduira IQE à augmenter ses capacités de production sur l'ensemble de ses sites au cours du second semestre, a déclaré à Reuters la directrice générale Jutta Meier.

Mme Meier a indiqué qu'IQE rencontrait certains goulots d'étranglement dans l'approvisionnement en substrats de phosphure d'indium, mais que ceux-ci ne devraient pas empêcher l'entreprise d'atteindre ses objectifs pour le second semestre.

"Il s'agit d'un goulot d'étranglement que nous surmontons grâce à diverses négociations avec des fournisseurs de l'ensemble du secteur", a ajouté Mme Meier.

Sous la direction de Mme Meier, IQE est passée des commandes ponctuelles à des accords à long terme avec des clients tels que les fabricants de puces MACOM et Tower Semiconductor , ainsi que le fabricant d'équipements de télécommunications Lumentum .

"Cela représente un changement fondamental par rapport à la manière dont le chiffre d'affaires était historiquement généré, et nous nous attendons à ce que d'autres accords à long terme (LTA) soient conclus avec des acteurs de premier plan au cours des prochains mois", a déclaré Damindu Jayaweera, analyste chez Peel Hunt.

IQE a annoncé un bénéfice de base ajusté de 6 millions de livres sterling (8,1 millions de dollars) pour le semestre clos le 30 juin, contre une perte de 0,4 million de livres sterling un an plus tôt.

par Neeshita Beura

(1 $ = 0,7400 £)

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