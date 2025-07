Ipsos: trois nominations au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Ipsos annonce la nomination de trois nouveaux administrateurs au sein de son conseil d'administration : Armelle Carminati-Rabasse, Lionel Chaine (en tant que représentant permanent de Bpifrance investissement) et Anne-Marie Couderc.



La désignation des deux premiers fait suite au vote de l'assemblée générale du 21 mai, et celle d'Anne-Marie Couderc intervient sur cooptation par le conseil d'administration, en remplacement de Florence Parly, démissionnaire.



Armelle Carminati-Rabasse a été dirigeante chez Accenture ou Unibail-Rodamco, et Lionel Chaine est directeur des systèmes d'information de Bpifrance, après avoir occupé des postes de direction au sein d'entreprises, dont La Poste.



Ancienne ministre de l'Emploi, Anne-Marie Couderc a longtemps fait partie des dirigeants du groupe Hachette, avant de présider Presstalis de 2010 à 2017. Elle était jusqu'au mois dernier présidente d'Air France-KLM.







