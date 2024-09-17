Ipsos salue l'investissement du fonds Lac1 de Bpifrance

Ipsos SA ISOS.PA :
* INVESTISSEMENT DU FONDS LAC1
* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION CONSIDÈRE QUE LA DÉCISION DU FONDS LAC1 DE DEVENIR UN ACTIONNAIRE IMPORTANT ET DE LONG TERME EST UNE EXCELLENTE NOUVELLE
* L'INVESTISSEMENT DE LAC1 EST UNE GARANTIE NOUVELLE QUE LES AMBITIONS DE CROISSANCE D'IPSOS SERONT SOUTENUES DANS LE FUTUR
* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION PROPOSERA BPIFRANCE INVESTISSEMENT COMME ADMINISTRATEUR DE LA SOCIÉTÉ À LA PROCHAINE AG DE SES ACTIONNAIRES EN MAI 2025
Texte original sur Workspace Pour plus de détails, cliquez sur ISOS.PA
(Rédaction de Gdansk)
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