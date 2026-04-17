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Ipsos : perd jusqu'à -16% vers 33,3E
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 14:55

C'est le trou d'air que personne n'a vu venir et qu'aucun pré-signal technique ne préfigurait: Ipsos dévisse jusqu'à -16% vers 33,3E, ce qui efface d'un coup tous les gains depuis le 23 mars dernier (3 semaines de hausse évaporées en 3 minutes) : les investisseurs sanctionnent des ventes du 1er trimestre inférieures aux attentes et les signaux de faiblesse du marché américain.
Ipsos se rapproche à tout vitesse du seuil de soutien des 32,75E du 20 janvier, il resterait ensuite à combler le "gap" des 30,52E du 24 février.

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IPSOS
33,560 EUR Euronext Paris -15,55%
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