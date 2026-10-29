Ipsos nomme l'ancien patron de Nielsen à la tête de ses activités en Amérique

Le spécialiste des études a annoncé la nomination de Mitch Barns au poste de président-directeur général pour les Amériques, à compter du 2 novembre 2026. Il prendra la direction des activités du groupe aux États-Unis et supervisera celles du Canada et d'Amérique latine. Rattaché à Kelly Beaver, directrice générale d'Ipsos, il intégrera également le comité exécutif.

Mitch Barns dispose d'une solide expérience dans les études de marché et l'analyse de données. Il a notamment dirigé Nielsen entre 2014 et 2018, pilotant la transformation stratégique du groupe à travers des acquisitions et des investissements technologiques. Il a également occupé la direction générale de The Opus Group de 2021 à 2024.

Fort de ce parcours, il aura pour mission de soutenir la croissance d'Ipsos sur le continent américain.