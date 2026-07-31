Ipsos nomme Kelly Beaver directrice générale avec effet immédiat

Ipsos ISOS.PA a annoncé vendredi la nomination de Kelly Beaver en tant que directrice générale du groupe français d'études de marché et de l'opinion, avec effet immédiat, pour succéder à Jean Laurent Poitou, qui quitte l'entreprise.

Kelly Beaver compte plus de 15 ans d'expérience au sein d’Ipsos et a occupé plusieurs postes de direction, dont la fonction de présidente de la division mondiale Santé, selon un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)