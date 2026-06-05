Ipsos : Marion Beyret nommée directrice de la communication

Ipsos annonce la nomination de Marion Beyret en tant que directrice de la communication à compter de ce 5 juin, succédant à Caroline Ponsi Khider. Elle reportera à Alexandre Boissy, directeur général adjoint d'Ipsos. Forte d'une expérience de quinze ans acquise dans les médias, le secteur politique et de grandes entreprises internationales, elle aura pour mission de piloter la stratégie globale de communication d'Ipsos à l'échelle mondiale.

Marion Beyret veillera à renforcer le rayonnement d'Ipsos auprès de ses parties prenantes à travers le monde, en s'appuyant sur son réseau d'experts implantés dans les marchés du groupe.

Avant de rejoindre Ipsos, Marion Beyret était en charge de la communication et des affaires publiques de Stellantis en Europe. Elle y a orchestré la stratégie de la réputation et des intérêts de l'entreprise dans une période de transformation.

Auparavant, elle a dirigé la communication chez Air France-KLM, où elle a notamment mis en oeuvre les communications corporate stratégiques du groupe.

Marion Beyret possède également une solide expérience au coeur des institutions publiques en France, ayant exercé au sein de différents ministères et à la Présidence de la République. Elle a débuté sa carrière au sein des services de communication de médias français, chez France Info et Canal Plus.

Diplômée d'un Master de la Business School de Montpellier, elle a étudié les relations internationales à l'Université de Xi'an en Chine.