Ipsos-Jean Laurent Poitou nommé DG, remplacera Ben Page au 15 septembre

Ipsos ISOS.PA a annoncé mardi la nomination de Jean-Laurent Poitou au poste directeur général, en remplacement de Ben Page, dont le mandat se terminera le 15 septembre.

Le groupe français de sondages souligne dans un communiqué que Jean-Laurent Poitou a notamment travaillé pendant plus de 30 ans chez Accenture ACN.N et est "familier des technologies nouvelles, notamment l’intelligence artificielle (IA), dont il a en particulier l’expérience concrète de la mise en œuvre dans les entreprises".

Nouveau venu au sein d'Ipsos, Jean-Laurent Poitou aura pour objectif de donner au groupe "l’élan nécessaire à l’adoption et la mise en œuvre d’un plan de croissance réaliste et crédible", selon le communiqué.

Le spécialiste des enquêtes d'opinion salue par ailleurs les efforts effectués par Ben Page, qui a passé 38 ans au sein d'Ipsos et qu'il dirigeait depuis 2021, pour adapter l'entreprise aux évolutions de la demande, notamment face à l'accélération des techniques d'IA.

