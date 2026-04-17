Ipsos chute, le maintien des objectifs interroge

Ipsos ISOS.PA chute de près de 13% vendredi au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels, dont la faiblesse interroge quant au maintien des objectifs annuels du groupe français d'études et de sondages.

Le chiffre d'affaires au premier trimestre est ressorti en baisse de 2,4% sur un an, Ipsos citant des effets de change défavorables, tout en maintenant ses objectifs annuels.

À la Bourse de Paris, vendredi, le titre perd 14,14% à 34,12 euros vers 08h22, tandis que le SBF 120 .SBF120 gagne 0,20% au même moment.

Dans une note, Sarah Thirion, Equity Strategist chez TP Icap Midcap, juge la publication des résultats au premier trimestre d'Ipsos "décevante" et estime que le maintien des objectifs pour l'exercice en cours apparaît exigant.

Ce maintien des objectifs suppose une accélération marquée de la croissance organique, entre 3 et 4,5 % à périmètre constant sur les neuf prochains mois, alors que les effets de base se durcissent progressivement, précise Sarah Thirion.

En février, Ipsos avait annoncé viser une croissance organique de 2% à 3% en 2026, avec une marge opérationnelle équivalente à 2025 après avoir publié une hausse de 3,4% de son chiffre d’affaires en 2025.

"L’historique récent plaide pour la prudence", avertit cependant TP Icap Midcap, qui ajoute que "le M&A est resté limité, et la marge s’est dégradée dès 2025, avant même l’impact plein des investissements".

"Nous restons sceptiques sur la crédibilité du plan Horizons", souligne le courtier.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)