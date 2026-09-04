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Ipsos : brusque rupture des 38 EUR
information fournie par Zonebourse 04/09/2026 à 13:04
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Ipsos valide une brusque rupture du support des 38 EUR et le titre se dirige vers le test de la MM200 qui gravite vers 35,5 EUR (ex plancher du 31 juillet).

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