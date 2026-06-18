Ipsos annonce plusieurs nominations pour son plan stratégique Horizons

Ipsos annonce plusieurs nominations destinées à renforcer l'exécution de son plan stratégique Horizons et à accélérer la transformation du Groupe.

Dans le cadre de ces évolutions, Alexandre Guerin est nommé Managing Director - Performance, une fonction rattachée au Comité Exécutif et reporte directement à Jean Laurent Poitou, Chief Executive Officer.

Alexandre Guerin apporte une solide expérience à la fois en management client et en pilotage opérationnel. Il a occupé plusieurs fonctions de direction aux États-Unis, notamment celle de Chief Client Officer, après avoir également exercé les fonctions de CFO of Operations. Depuis cinq ans, il était Country Manager d'Ipsos en France, où il a piloté avec succès l'intégration de BVA en 2025.

Laurent Depouilly lui succède au poste de Country Manager d'Ipsos bva en France, sous la responsabilité de Shane Farrell, CEO EMEA. Dans ses nouvelles fonctions, Laurent Depouilly aura pour priorité de renforcer le positionnement d'Ipsos bva et d'accélérer sa croissance commerciale.

Laurent Depouilly a occupé plusieurs fonctions de direction en France avant de rejoindre la Suisse en tant que Country Manager, où il a dirigé avec succès une équipe très internationale.

Marion-Anne Cattaneo est nommée Country Manager d'Ipsos en Suisse, sous la responsabilité de Shane Farrell, CEO EMEA.

Marion-Anne Cattaneo dirige actuellement plusieurs unités d'activité clés, notamment Innovation ainsi que Market Strategy & Understanding.

" Ces nominations reflètent la force des talents internes d'Ipsos et notre capacité à développer des leaders en mesure de conduire des transformations à grande échelle ", a déclaré Jean Laurent Poitou, Chief Executive Officer d'Ipsos.