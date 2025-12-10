Ipsos annonce le départ de son directeur financier

(AOF) - Ipsos a annoncé le départ de Dan Lévy, son directeur financier, qui a décidé de quitter ses fonctions pour poursuivre de nouvelles opportunités à l’extérieur du groupe. Olivier Champourlier, actuellement directeur du contrôle de gestion groupe chez Ipsos, assume à effet immédiat le rôle de directeur financier par intérim. Le processus de sélection d’un nouveau directeur financier pour le groupe a déjà été engagé.

Points-clés

- Deuxième mondial des études de marchés et études publiques créé en 1975 ;

- Chiffre d’affaires de 2,4 Mds€ réalisé à 43 % en Europe-Moyen-Orient-Afrique, à 40 % dans les Amériques et à 17 % en Asie-Pacifique ;

- Activité répartie entre 4 grandes audiences : les consommateurs pour 47 %, les clients et salariés (22 %), les citoyens (15 %) et les médecins et patients (16 %) ;

- Ambition « Total understanding project » : visant à dégager une croissance annuelle supérieure à celle du marché et à étendre le réseau aux Etats-Unis, en Chine, au Royaume-Uni et en France ;

- Capital éclaté détenu à 9,96 % des actions et 17,8 % des droits de vote par le fondateur Didier Truchot, président du conseil d’administration de 13 membres, Ben Page assurant la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires visant à contrer la concurrence des sociétés de services informatiques et de communication dans la collecte des données :

- via des recrutements massifs, ceux dans la data passant de 1 500 à 2 000,

- via les neurosciences et les gisements d’information, offre de 5 services : Measuring differently, Having the data in real time, Analysing Big data, Offering support-based services et Ipsos Facto, plateforme d’IA générative,

- via l’Ipsos Knowledge Center (R&D analytique, analyse à valeur ajoutée…),

- via les grandes plateformes Ipsos Digital, Simstore, Communities, Askia, Infotools et Synthesio,

- Stratégie environnementale définie dans les programmes annuels « Taking Responsability » couvrant la quasi-totalité des filiales du groupe et visant la neutralité carbone pour 2035, avec 2023 pour point d’étape : 15 %, vs 2019, de réduction des émissions de CO2 par employé ;

- Croissance externe internationale dynamique : Omedia en Afrique, Xperiti et New Vehicle Customer aux Etats-Unis, Focux-RX en Chine, Crownit en Inde, Datasmoothie au Royaume-Uni ;

- Bonne visibilité avec un carnet de commandes pour 2023 en hausse de 2,6 % à fin juin

- Bilan très sain avec 1,4 Md€ de capitaux propres face à 120 M€ de dettes.

Défis

- Visibilité limitée et saisonnalité de l’activité (revenus, marge et génération de trésorerie plus élevés sur le 2 nd semestre) ;

- Morosité de l’activité aux Etats-Unis ;

- Poursuite des acquisitions et renforcement de la place de leader dans les études publiques ;

- Après un hausse de 5 % des revenus au 1 er trimestre, objectif 2024 confirmé d’une hausse de + 4 du chiffre d’affaires et d’une marge opérationnelle autour 13 % ;

- Plan 2025 « The heart of science and Data » : croissance organique des revenus de 5 à 7 % par an et marge opérationnelle supérieure à 13 % ;

- Dividende 2023 de 1,65 € et poursuite du programme de rachat d’actions.