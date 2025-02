Ipsos: annonce l'acquisition du brésilien Ipec information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 17:59









(CercleFinance.com) - Ipsos annonce l'acquisition d'Ipec (Ipec Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica), présenté comme un acteur majeur des études d'opinion publique et politique au Brésil.



Fondée en 2021, l'entreprise est reconnue pour son expertise en matière de sondages d'opinion et d'analyse politique, au travers d'études qualitatives et quantitatives, en ligne et hors ligne.



'Ipec dispose de capacités uniques, en particulier pour les projets complexes exigeant une représentation précise de la population nombreuse et variée du Brésil', souligne Ipsos.



'Cette acquisition nous permet d'élargir notre activité d'Affaires Publiques en Amérique latine et de répondre à la demande croissante de nos clients en matière de sondages d'opinion publique de haute qualité au Brésil, en capitalisant sur nos 30 années d'expérience dans le pays', ajoute Ben Page, directeur général d'Ipsos.





