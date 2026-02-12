Ipsen vise un CA à +13% en 2026 après +10,9% en 2025

Ipsen IPN.PA a annoncé jeudi anticiper une croissance des ventes supérieure à 13,0% à taux de change constant en 2026, la société biopharmaceutique ayant dépassé son objectif en 2025 en enregistrant une croissance de 10,9%.

Citant "une accélération du portefeuille hors Somatuline et une croissance de Somatuline liée aux difficultés de production de génériques du lanréotide", le groupe dit également prévoir une marge opérationnelle des activités supérieure à 35,0% sur l'année.

Le chiffre d'affaires annuel est ressorti à 3,67 milliards d'euros, avec une croissance des ventes de Somatuline de 4,3% et une progression de 14,2% pour le portefeuille de médicaments hors Somatuline.

Le résultat opérationnel des activités atteint 1,29 milliard d'euros, en hausse de 16,7% en données publiées.

