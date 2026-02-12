 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ipsen vise un CA à +13% en 2026 après +10,9% en 2025
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 07:16

Ipsen IPN.PA a annoncé jeudi anticiper une croissance des ventes supérieure à 13,0% à taux de change constant en 2026, la société biopharmaceutique ayant dépassé son objectif en 2025 en enregistrant une croissance de 10,9%.

Citant "une accélération du portefeuille hors Somatuline et une croissance de Somatuline liée aux difficultés de production de génériques du lanréotide", le groupe dit également prévoir une marge opérationnelle des activités supérieure à 35,0% sur l'année.

Le chiffre d'affaires annuel est ressorti à 3,67 milliards d'euros, avec une croissance des ventes de Somatuline de 4,3% et une progression de 14,2% pour le portefeuille de médicaments hors Somatuline.

Le résultat opérationnel des activités atteint 1,29 milliard d'euros, en hausse de 16,7% en données publiées.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

IPSEN
138,800 EUR Euronext Paris -0,64%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank