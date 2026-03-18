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Ipsen va présenter des données précliniques encourageantes à l'AACR
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 08:40

Ipsen annonce la présentation de nouvelles données précliniques issues de plusieurs programmes de développement précoce actuellement en phase I, lors du congrès de l'American Association of Cancer Research (AACR), illustrant le "potentiel transformateur de son pipeline d'immuno-oncologie précoce".

Ces nouvelles données comprennent une présentation orale pour le nouvel activateur de cellules T (TCA) IPN01203, dévoilée lors de la session "New Drugs on the Horizon", mettant en avant son mode d'action différencié activant les cellules T V?6/V?10.

Ces nouvelles données précliniques viendront enrichir le corpus croissant de preuves scientifiques, renforçant le potentiel first-in-class d'IPN01203 pour améliorer les résultats cliniques chez les patients atteints de tumeurs solides.

Le laboratoire pharmaceutique français va également dévoiler ITGA2, identifié comme nouvelle cible de l'anticorps conjugué (ADC) innovant IPN60300, actuellement évalué dans le cadre d'une étude clinique de phase I.

Selon lui, les résultats précliniques ont montré une surexpression marquée d'ITGA2 dans de multiples tumeurs solides (notamment pancréatiques, gastriques et colorectales) avec une expression nettement différenciée par rapport aux tissus normaux.

"Ces données précliniques illustrent le potentiel croissant du portefeuille de médicaments expérimentaux d'Ipsen, reposant sur une immunomodulation de précision pour offrir une activité antitumorale différenciée", résume le groupe.

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