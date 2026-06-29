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Ipsen va acquérir la biotech américaine Kartos Therapeutics
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 07:23

Ipsen SA IPN.PA a annoncé lundi avoir conclu un accord de fusion définitif avec Kartos Therapeutics, dans le cadre duquel le laboratoire français va acquérir la biotech américaine pour un montant initial de 450 millions de dollars (395,29 millions d'euros).

Elle ajoutera ainsi à son portefeuille le navtemadlin, un candidat médicament de stade avancé contre un cancer rare du sang.

Dans le cadre de l'accord, Ipsen, par l’intermédiaire d’une filiale détenue à 100%, versera un paiement initial de 450 millions de dollars à la réalisation de la transaction, attendue à la fin du troisième trimestre 2026, selon un communiqué.

Les actionnaires de Kartos Therapeutics pourront également percevoir des paiements d’étape supplémentaires pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars, dont un paiement d’étape "significatif" lié à l’obtention des autorisations réglementaires, ainsi que des paiements d’étape liés aux ventes, précise le communiqué.

L'acquisition aura un impact "limité" sur les perspectives financières de l'exercice 2026 d'Ipsen et un effet relutif sur son résultat opérationnel courant à partir de 2029, ajoute le groupe français.

(Rédigé par Matthieu Huchetk, édité par Augustin Turpin)

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