Ipsen : succès de son émission obligataire inaugurale notée de 500 millions d'euros

(AOF) - Ipsen a annoncé le succès de son émission obligataire inaugurale notée de 500 millions d'euros, assortie d'un coupon de 3,875%, et arrivant à échéance en mars 2032. " Cette transaction est une composante importante du plan de refinancement d'Ipsen qui comprenait également le renouvellement de sa ligne de crédit syndiqué de 1,5 milliard d'euros conclue avec succès début mars 2025, pour une période de 5 ans avec deux prolongations possibles d'un an chacune ", explique le groupe biopharmaceutique. Ipsen ajoute qu ce renouvellement prolonge de manière significative la maturité de sa dette.

" Nous sommes très satisfaits du succès de cette première émission obligataire publique notée qui démontre la confiance des investisseurs dans le profil de crédit ‘investment grade' d'Ipsen et sa stratégie à long terme ", a déclaré Aymeric Le Chatelier, vice-président exécutif et directeur financier d'Ipsen

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- 3ème biopharmaceutique français focalisé sur les médicaments innovants en oncologie, dans les maladies rares et en neurosciences, créé en 1929 ;

- Chiffre d’affaires de 3,13 Mds€ réparti entre les plateformes de croissance pour 75% (Decapeptyl, Cabometyx, Onivyde, Somatuline et Tazverik), les neurosciences (Dysport) pour 21 % et les maladies rares (Bylvay, NutropinAq, Increlex et Sohonos) ;

- Présence internationale équilibrée entre l’Europe (40 %) et les Etats-Unis (33 %) ;

- Ambition : être une biopharmaceutique leader dans les médicaments en oncologie (Cabometyx, Décapepty, Onivyde, Somatuline), maladies rares (NutropinAq et Increlex) et neurosciences (Dysport), regroupés dans un portefeuille aux ventes de 500 M€ au moins par produit ;

- Capital contrôlé par les familles fondatrices Beaufour (54 % des actions et 72,36 % des droits de vote) et par la famille Swabe (4,34 %), Marc de Garidel présidant le conseil de 13 administrateurs, David Loew étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- réduction des frais administratifs et généraux et progression des efforts de R&D,

- gestion active du portefeuille entre cessions (le Priority Review Voucher et Increlex) et acquisitions, les produits récemment acquis (Bylvay et Tazverik) contribuant fortement à la croissance du chiffre d’affaires,

- accélération de la croissance et économies de coûts via les partenariats :

- succès cliniques et commerciaux avec Genfit pour l’Elifibranor, assorti d’une prise de participation de 8 % et ave Marengo Therapeutics… ;

- depuis avril 2024, 4 autres partenariats prometteurs à moyen terme : licence mondiale pour le développement et la commercialisation du STRO-003, anticorps-médicament ciblant l’antigène tumoral ROR1 créé par Sutro Biopharma, collaboration mondiale avec Skyhawk Therapeutics (molécules modulant l’ARN contre les maladies neurologiques rares, avec Foreseen Biothech (anticorps-médicament) et partenariat mondial hors Etats-Unis avec Day One (anti-cancer du cerveau enfantin),

- innovation ouverte, soutenue par une R&D exercée à Oxford, Cambridge, Saclay et Shanghai) et financée par 3 Mds€ d’investissements entre 2021 et 2024 :

- aboutissant à la création d'un portefeuille de 25 médicaments,

- accélérée par des acquisitions (20 nouveaux actifs entre 2021 et 2022) ;

- Stratégie environnementale « Génération Ipsen » visant la neutralité carbone d’ici fin 2025 :

- focus sur la consommation d’eau et le traitement des déchets,

- intégration depuis 2019 des critères ESG dans les émissions obligataires ;

- Bilan non endetté, avec 3,8 Mds€ de capitaux propres et, à fin juin, 393M€ d’autofinancement libre, une dette nette de 6,8 M€ et 1,5 Md€ de disponibilités pour des acquisitions innovantes.

Défis

- Réduction de la dépendance aux médicaments Somatuline, Décapeptyl et Dysport, les plateformes en oncologie et neurosciences associées aux produits de Bylvay et Tazverik assurant les 2/3 des ventes ;

- Après celle de la FDA américaine, autorisation de l’autorité européenne à l’Iqirvo, médicament contre la cholangite biliaire primitive, ainsi qu’au Kayfanda, contre le prurit des bébé de + 6 mois,

- 3 lancements commerciaux majeurs durant 2024 : Elafibranor au niveau mondial, Onivyde aux États-Unis, Odevixibat dans l’Union européenne ;

- Après une hausse de 8,1 % des revenus à fin septembre, objectifs 2024 é fois rehaussés d’une croissance des ventes de + 8 %, à changes constants et d’une marge opérationnelle de + 31 % ;

- Stratégie 2023- 27 d’une croissance annuelle des revenus d’au moins 7 % et marge opérationnelle d’au moins 32 % ;

- Dividende 2023 de 1,2 €.