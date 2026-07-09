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Ipsen-Résultats de la phase III évaluant Dysport dans la migraine
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 07:10

Ipsen IPN.PA :

* DYSPORT A OBTENU DES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES STATISTIQUEMENT SIGNIFICATIFS DE PHASE III

* ATTEIGNANT LES CRITÈRES D'ÉVALUATION PRINCIPAUX DANS LA MIGRAINE ÉPISODIQUE (E-BEOND) ET DANS LA MIGRAINE CHRONIQUE (C-BEOND)

Texte original nGNX5MkVCY Pour plus de détails, cliquez sur IPN.PA

(Rédaction de Gdansk)

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