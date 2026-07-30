Ipsen relève ses objectifs, CA en hausse de 24,5% au T2

Ipsen IPN.PA a relevé jeudi ses objectifs pour l'exercice 2026, après une hausse de 24,5% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre.
Le laboratoire français table désormais sur une croissance des ventes totales supérieure à 20,0% à taux de change constant, contre plus de 13,0% précédemment.
La marge opérationnelle des activités est dorénavant attendue supérieure à 37,0%, contre plus de 35,0% précédemment.
Ipsen a enregistré 1,12 milliard d'euros de chiffre d'affaires au deuxième trimestre, contre 901 millions d'euros un an plus tôt.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)
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