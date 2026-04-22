Ipsen propose dividende 1,6 euro par action au titre de l’exercice 2025

* Ipsen a proposé versement dividende 1,6 EUR par action au titre exercice 2025. * Proposition soumise au vote lors assemblée générale mixte prévue 13 mai 2026. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Ipsen SA published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604221200OMX_____CNEWS_FR_GNW1001177292_fr) on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.
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