Ipsen prévoit une croissance des ventes totales du groupe supérieure à 6,0% à taux de change constant en 2024

Ipsen SA IPN.PA :
* ANTICIPE QUATRE LANCEMENTS COMMERCIAUX EN 2024.
* OBJECTIFS FINANCIERS POUR L'ANNÉE 2024 AVEC UNE CROISSANCE DES VENTES TOTALES DU GROUPE SUPÉRIEURE À 6,0% À TAUX DE CHANGE CONSTANT
* CHIFFRE D'AFFAIRES GROUPE 2023 EUR 3,13 BILLION VERSUS EUR 3,06 BILLION L'ANNÉE DERNIERE
* PRÉVOIT EN 2024 UNE MARGE OPÉRATIONNELLE DES ACTIVITÉS(5) D'ENVIRON 30% INCLUANT L'IMPACT DE QUATRE LANCEMENTS POTENTIELS ET D'UN PORTEFEUILLE DE PRODUITS RESEARCH AND DEVELOPMENT RENFORCÉ
* LA BAISSE DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE DES ACTIVITÉS À 32,0% (EXERCICE 2022 : 36,9%) A REFLÉTÉ L'AUGMENTATION DES DÉPENSES EN RESEARCH AND DEVELOPMENT DANS LE NOUVEAU PORTEFEUILLE DE PRODUITS
* IPSEN A TERMINÉ L'ANNÉE AVEC UNE TRÉSORERIE NETTE DE 65,1 MEUR , TIRÉE PAR UNE GÉNÉRATION DE CASH-FLOW LIBRE DE 710,9 MEUR
* EN 2024, IPSEN ANTICIPE QUATRE LANCEMENTS COMMERCIAUX SUITE AUX DÉCISIONS RÈGLEMENTAIRES POUR ONIVYDE DANS LE PDAC 1L AUX ÉTATS-UNIS (S1), ELAFIBRANOR DANS LA CBP DE DEUXIÈME LIGNE AUX ÉTATS-UNIS (S1) ET DANS L'UNION EUROPÉENNE (S2), AINSI QUE ODEVIXIBAT DANS LE SYNDROME D'ALAGILLE DANS L'UNION EUROPÉENNE
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur IPN.PA
(Rédaction de Gdańsk)
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