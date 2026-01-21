 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ipsen obtient gain de cause dans son litige face à Galderma
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 18:13

Le laboratoire français a obtenu gain de cause devant la Chambre de commerce internationale (CCI), mettant fin à un litige majeur avec Galderma et sécurisant ainsi son portefeuille de R&D.

Le Tribunal arbitral de la CCI a rendu une décision finale en faveur d' Ipsen , rejetant l'intégralité de la demande de Galderma. Cette procédure faisait suite à la résiliation par Ipsen d'un accord de recherche et développement (R&D).

Cette victoire juridique confirme les droits exclusifs du groupe sur ses programmes de toxines en phase clinique destinés au marché de l'esthétique. David Loew, directeur général d'Ipsen, a salué cette "décision décisive" qui renforce la position de leader de l'entreprise en neurosciences.

Le groupe a désormais les mains libres pour "maximiser la valeur d'IPN10200", son actif stratégique dans trois indications esthétiques (rides modérées à sévères du haut du visage : rides glabellaires, rides du front et rides latérales des canthus) tout en évaluant les différentes options de développement.


Valeurs associées

IPSEN
132,800 EUR Euronext Paris -0,67%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank