Ipsen dévoile des résultats concluants pour Iqirvo

Le laboratoire pharmaceutique français a présenté des données cliniques majeures issues de son étude de phase III, évaluant Iqirvo chez des patients atteints de cholangite biliaire primitive (CBP) présentant des taux de phosphatases alcalines (PAL) compris entre 1 et 1,67 fois la limite supérieure de la normale (LSN).

A la semaine 52, le traitement a permis d'obtenir une normalisation des PAL, biomarqueur central de l'activité de cette maladie hépatique rare, chez 85,3% des patients traités, contre seulement 23,3% sous placebo. Sur les critères secondaires, 64,3% des participants sous Iqirvo ont affiché une réponse biochimique complète (versus 16,7% pour le placebo), tout en montrant une réduction significative de la bilirubine totale, sans nouveau signal de sécurité.

En parallèle, Ipsen a dévoilé les données à six mois d'une étude de phase IV en vie réelle, montrant des améliorations cliniques notables sur la fatigue et le prurit, toujours grâce au produit Iqirvo. Ces avancées viennent consolider la franchise d'Ipsen dans les maladies hépatiques cholestatiques rares, où le groupe compte déjà deux molécules homologuées et poursuit ses développements dans des pathologies à fort besoin médical non satisfait telles que la cholangite sclérosante primitive, le syndrome d'Alagille et la cholestase intrahépatique familiale progressive.