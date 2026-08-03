Ipsen dans le rouge avec la dégradation de Jefferies

Ipsen décroche à la Bourse de Paris (-4,25%, à 160,10 euros), alors que son indice, le SBF, s'adjuge 1,22%. Le titre est pénalisé par la dégradation et les commentaires de Jefferies, alors qu'UBS se montre un petit peu plus optimiste.

Pour rappel, le groupe biopharmaceutique a dévoilé en fin de semaine dernière de très bons résultats semestriels et a relevé certains de ses objectifs financiers annuels.

Les inquiétudes de Jefferies

Dans une note, la banque d'investissement américaine estime que le candidat CAM2029 du concurrent d'Ipsen a une probabilité raisonnable de démontrer sa supériorité face au Somatuline d'Ipsen d'ici fin 2026 début 2027. En cas de succès, cela accélérerait nettement l'érosion des ventes et entrainerait une baisse de plus de 35% par rapport aux estimations de Jefferies à long terme pour ce produit. Une baisse de 15 à 20% des bénéfices du consensus pour 2028-2029 pourrait être annoncée, compte tenu de la forte rentabilité du Somatuline qui représente 30% des ventes d'Ipsen.

Les analystes ont donc dégradé le titre à sous-performer, avec un objectif de cours de 135 euros.

UBS un peu moins pessimiste

De son côté, la banque suisse souligne les bons résultats du groupe et ses nouveaux objectifs. Ipsen vise désormais une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 20%, à taux de change constants, contre plus de 13% auparavant et environ 15% pour le consensus. La marge opérationnelle ajustée est attendue au-dessus de 37%, contre plus de 35% précédemment et 35,7% pour le consensus.

UBS reste à neutre, avec une cible de cours de 170 euros à douze mois, en raison du manque de produits en phase finale de développement capables de faire face aux expirations de brevets à la fin de cette décennie. Les analystes rappellent toutefois que la société a réalisé plusieurs acquisitions depuis le début de l'année et dispose d'une puissance de feu d'environ 2 milliards d'euros pour de nouvelles opérations de croissance externe.