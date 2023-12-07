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Ipsen confirme la décision de la FDA d'accorder un examen prioritaire à la demande d'autorisation d'elafibranor
information fournie par Reuters07/12/2023 à 07:17

Ipsen SA IPN.PA :

* IPSEN SA - IPSEN CONFIRME LA DÉCISION DE LA FDA D'ACCORDER UN EXAMEN PRIORITAIRE POUR LE DÉPÔT DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION D'ELAFIBRANOR DANS LE TRAITEMENT DE LA CHOLANGITE BILIAIRE PRIMITIVE

* IPSEN SA - LA DATE CIBLE DU PDUFA CONCERNANT LA DEMANDE D'AUTORISATION EST L'EXAMEN PRIORITAIRE A ÉTÉ ACCORDÉ AVEC UNE DATE CIBLE DU PDUFA FIXÉE AU JUIN 10, 2024

* IPSEN SA - L'AGENCE EUROPÉENNE DES MÉDICAMENTS (EMA) A ÉGALEMENT VALIDÉ LA DEMANDE D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ (AMM) D'ELAFIBRANOR

Texte original sur Eikon ....nGNE8W8NTc Pour plus de détails, cliquez sur IPN.PA

(Bureau de Gdansk)

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