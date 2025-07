Ipsen: approbation de Cabometyx dans les TNE dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 07:42









(Zonebourse.com) - Ipsen indique que la Commission européenne a approuvé Cabometyx chez les adultes atteints de tumeurs neuroendocrines (TNE) pancréatiques et extra-pancréatiques bien différenciées, non résécables ou métastatiques, et précédemment traitées.



Il devient ainsi le premier traitement systémique autorisé dans l'UE pour ces TNE, indépendamment de la localisation de la tumeur, de sa gravité et de l'administration ou non d'un traitement systémique auparavant, autre que par analogue de la somatostatine.



Cette approbation se fonde sur l'essai pivotal de phase III CABINET qui a démontré une réduction de 77% et 62% du risque de progression de la maladie ou de décès par rapport au placebo dans les TNE pancréatiques et extra-pancréatiques avancées, respectivement.



'Les TNE peuvent avoir un impact majeur sur la vie des patients et la société dans son ensemble : 71% déclarent que les TNE affectent leur quotidien, et 92% indiquent avoir été contraints de modifier leur mode de vie pour s'adapter à leur maladie', souligne Ipsen.





Valeurs associées IPSEN 111,1000 EUR Euronext Paris 0,00%