Ipsen annonce que la FDA a accordé la désignation "Breakthrough Therapy" à l'IPN60340

Ipsen SA IPN.PA :
* LA FDA ACCORDE LA DÉSIGNATION "BREAKTHROUGH THERAPY" À L'IPN60340 (ICT01) DANS LA LEUCÉMIE MYÉLOÏDE AIGUË DE PREMIÈRE LIGNE CHEZ LES PATIENTS INÉLIGIBLES À UNE CHIMIOTHÉRAPIE INTENSIVE
* IPSEN PRÉVOIT DE DISCUTER LA CONCEPTION DES PLANS DE DÉVELOPPEMENT DE PHASE II/III AVEC LA FDA AU S1 2026
