Ipsen annonce que la FDA a accordé la désignation "Breakthrough Therapy" à l'IPN60340
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 18:33

Ipsen SA IPN.PA :

* LA FDA ACCORDE LA DÉSIGNATION "BREAKTHROUGH THERAPY" À L'IPN60340 (ICT01) DANS LA LEUCÉMIE MYÉLOÏDE AIGUË DE PREMIÈRE LIGNE CHEZ LES PATIENTS INÉLIGIBLES À UNE CHIMIOTHÉRAPIE INTENSIVE

* IPSEN PRÉVOIT DE DISCUTER LA CONCEPTION DES PLANS DE DÉVELOPPEMENT DE PHASE II/III AVEC LA FDA AU S1 2026

(Rédaction de Gdansk)

