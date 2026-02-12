Ipsen accroît de 28% son résultat net annuel
A près de 3,68 MdsEUR, ses ventes ont augmenté de 8,1% en données publiées et de 10,9% à changes constants, tirées par les trois aires thérapeutiques ( 4,1% en oncologie, 102,5% dans les maladies rares et 9,7% en neurosciences, à changes constants).
Toujours hors effets de changes, le laboratoire pharmaceutique revendique une croissance des ventes de son Somatuline de 4,3%, tandis que son portefeuille de médicaments hors Somatuline a affiché une croissance à deux chiffres de 14,2%.
"Nous avons fait progresser plusieurs programmes de notre portefeuille de produits en R&D et renforcé notre moteur d'innovation grâce à des opérations ciblées d'innovation externe, dont l'acquisition d'Imcheck Therapeutics", souligne son DG David Loew.
Pour l'année 2026, Ipsen table sur une marge opérationnelle des activités supérieure à 35% des ventes totales (en incluant des dépenses supplémentaires en R&D) et sur une croissance des ventes totales supérieure à 13% à taux de change constant.
