 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ipsen accroît de 28% son résultat net annuel
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 07:44

Ipsen dévoile un résultat net IFRS en croissance de 28% à 444,5 millions d'euros au titre de 2025, ainsi qu'un résultat opérationnel des activités en hausse de 16,7% à plus de 1,29 MdEUR, soit une marge de 35,2% des ventes totales, améliorée de 2,6 points.

A près de 3,68 MdsEUR, ses ventes ont augmenté de 8,1% en données publiées et de 10,9% à changes constants, tirées par les trois aires thérapeutiques ( 4,1% en oncologie, 102,5% dans les maladies rares et 9,7% en neurosciences, à changes constants).

Toujours hors effets de changes, le laboratoire pharmaceutique revendique une croissance des ventes de son Somatuline de 4,3%, tandis que son portefeuille de médicaments hors Somatuline a affiché une croissance à deux chiffres de 14,2%.

"Nous avons fait progresser plusieurs programmes de notre portefeuille de produits en R&D et renforcé notre moteur d'innovation grâce à des opérations ciblées d'innovation externe, dont l'acquisition d'Imcheck Therapeutics", souligne son DG David Loew.

Pour l'année 2026, Ipsen table sur une marge opérationnelle des activités supérieure à 35% des ventes totales (en incluant des dépenses supplémentaires en R&D) et sur une croissance des ventes totales supérieure à 13% à taux de change constant.

Valeurs associées

IPSEN
150,2500 EUR Euronext Paris +8,25%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank